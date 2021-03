10 kõige kasulikumat nippi, mis kodus koroonalõksus istuva perenaise elu kergemaks teevad

6. Alati ei olegi mõtet pikalt pliidi ees seista ja suppi segada. Palju lihtsam on panna toit potti ja lasta sellel seal ise valmis saada. Selleks tulevad appi uued nutikad köögipotid : Kiirkeetja, kuumaõhufritüür, multikeetja ja teised nutipotid — mis vahe neil on ja kuidas nendega süüa teha?

5. Pane koolilapsed ise süüa tegema . Neile on see suurepärane võimalus pere toimimisse panustada. Valige koos retseptid, mis on neile jõukohased ja anna neile ülesandeks esialgu 1 õhtusöök nädalas teha. Suuremad ja osavamad võivad juba terve päeva menüü endale ette võtta, kasvõi näiteks nädalavahetusel. Nad kindlasti löövad hea meelega kaasa, kui nad saavad menüüsse roogade valimisel sõna sekka öelda!

4. Väiksemad lapsed võta endale kööki appi. Jah, see tekitab segaduse. Jah, läheb küll kauem aega. Aga kasutegureid on rohkem kui küll: lapsed õpivad süüa tegema, oma tehtud toitu süüakse parema meelega, sest nad on näinud, mis sinna sisse pannakse, ja mis kõige olulisem — toidutegu on tõeline kvaliteetaeg! Nad tõeliselt naudivad emmega koos toimetamist ja sel moel on meeldiv ühendatud kasulikuga. Kurgi lõikamisega saab hakkama isegi nelja-aastane, kolmene suudab muna kloppida ja väiksemad kuivaineid segada.

2. Kindlasti koosta nädalamenüü, see hoiab kokku nii aega kui raha. Kui sa seda varem teinud ei ole, siis muidugi tundub algul jõle tüütu, aga paari korraga saad asja käppa ja siis muutub iganädalane planeerimine ja selle järgi toidu e-poest tellimine juba täitsa automaatseks. Sellest, kuidas nädalamenüü on nende pere elu oluliselt lihtsamaks teinud, rääkis alles hiljuti meile Breden Kids looja Merle Leemet: Breden Kidsi looja Merle Leemet: mu laste tervis paranes märkimisväärselt, kui jätsin menüüst välja kaks väga tavalist toiduainet

7. Investeeri korralikku haudepotti. Kui sul on viisakas malmist haudepott olemas, on elu juba väga palju lihtsam. Viska sisse köögiviljad ja liha, pane ahju ja võta kahe tunni pärast välja. Toidu valmimise ajal saad tööd edasi teha või koolilast koduste ülesannetega aidata. Ja siis ongi toit valmis, kõik söövad ja kõik on rahul.

8. Juba enne pliidi sisse lülitamist peavad mõned olulised asjad olema tehtud, et sind keset kastme keetmist ei tabaks šokk: jahu on otsas! Säti kõik retseptis kirjas olevad ained valmis ja alles siis hakka toimetama: Profikokad soovitavad: kui sa selle ühe lihtsa võtte omandad, on söögitegemine edaspidi lust ja lillepidu

9. Hangi endale õiged töövahendid. Selleks, et hakkimine, koorimine ja lõikamine läheks libedalt, on vaja TERAVAID nugasid! Potid-pannid peaksid vastama su pere vajadusele, nt kui sul on ikka iga päev vaja süüa teha neljale näljasele, siis märksa mugavam on praadida ühe suure kui kolme väikse panni peal ning suppi keeta suures potis. Vaata ka, milliseid tööriistu võiks kasutada kuivainete mõõtmiseks, et koogid hästi välja tuleks: VIDEO küpsetajatele| Kui mõõdad kuivaineid suvaliselt, siis kook ei õnnestu! Vaata, kuidas jahu, küpsetuspulbrit ja soola õigesti mõõtma peab!

10. Tee nii palju ette ja külmuta kui suudad. Supipõhjad, köögiviljasegud, paljud küpsetised, hautised, kastmed kannatavad väga hästi sügavkülmutamist ning neid on kiirel hetkel väga mugav võtta ja potti või pannile visata.

Kas sul on ka häid nippe ja soovitusi, mis on aidanud sinu elu kergemaks teha? Kirjuta mari.skuin@omamaitse.ee, jagame teistega ka ja teeme koos perenaiste elu lihtsamaks!