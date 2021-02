VIDEO küpsetajatele| Kui mõõdad kuivaineid suvaliselt, siis kook ei õnnestu! Vaata, kuidas jahu, küpsetuspulbrit ja soola õigesti mõõtma peab!

Ühedetsiliitrise topsiga võta jahu otse kotist. Õige mõõt on TRIIKI(!) detsiliitri jooneni, ei üle ega alla. Raputa üleliigne jahu kergelt kätt väristades maha, ära koputa topsi vastu lauda, nii et jahu tihedaks vajub.

3. Universaalsed mõõdukannud on jahu mõõtmiseks liiga kohmakad - sinna on vaja jahu kotist valada ja tavaliselt saab seda rohkem kui vaja. Supilusikaga üleliigset jahu ära kühveldada on paras susserdamine. Mõõtekannudel on mõõdukriipsud tavaliselt milliliitrites. 100 ml = 1 dl. Kannuga on hea mõõta vedelikke.

Kannul on tihti peal ka jahu ja suhkru kaalu mõõt (grammides), aga sellega ei saa täpset tulemust. Kui retseptis on kuivained antud grammides, kasuta kaalumiseks kaalu.

3. Tee- ja supilusika õige mõõt on kerge kuhjaga. Suur kuhi on juba 1,5 kuni 2 lusikatäit. Kui retseptis on märgitud triiki lusikatäis, siis lükka noaseljaga üleliigne maha. Supilusika maht on 15 ml. Teelusika maht on 5 ml. Eriti tähtis on täpselt mõõta küpsetuspulbrit – vähem pannes ei kerki kook korralikult, suure kuhjaga pannes aga kerkib üle vormi ääre.