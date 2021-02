Profikokad soovitavad: kui sa selle ühe lihtsa võtte omandad, on söögitegemine edaspidi lust ja lillepidu

1. Säti valmis koht, kus hakkad ettevalmistusi tegema. See võib olla ka su köögilaud, aga see peab olema puhas ja piisavalt avar, et kogu tavaar ära mahuks ja sul oleks ruumi liikuda ja liigutada. Ettevalmistuse üks olulisemaid etappe on tavaliselt hakkimine ja tükeldamine, seega peab lõikelaud olema mugavas kohas, et sul oleks hea tööd teha, ning kindlasti sirgel ja stabiilsel alusel. Selleks, et lõikelaud hoolsa hakkimise käigus ei libiseks, pane selle alla niiske paberrätik — see hoiab lõikelaua kindlalt paigal.

2. Hoia retsept silma all ja mõtle välja, kuidas sellele lähened. Loe see kindlasti algusest lõpuni läbi, et sa teaksid, mida sul vaja on ja saaksid kontrollida, kas sul kõik asjad üldse olemas on või on hoopis kõigepealt poodi joosta tarvis. Vaimselt on sul lihtsa raske retseptiga pihta hakata, kui oled sellega enne põhjalikult tutvunud ja tead, mis sind ees ootab ning mida ja mis järjekorras on vaja teha.

3. Võta kappidest välja kõik asjad, mida vajad. Mitte ainult toiduained, vaid ka potid-pannid, mõõteriistad, kausid, noad jne.

4. Hakka pihta! Pese, lõika, haki, riivi ja kaalu-mõõda kõik ained ükshaaval kausikestesse. See, et nad oleks eraldi, on oluline, et töökoht oleks kogu aeg puhas ja korras ning sul oleks alati kontroll selle üle, kus miski asub, mis staadiumis seeasi on ja kui palju seda on. Palju lihtsam on süüa teha, kui köök on puhas ja korras. Segadus tekitab ainult rohkem segadust.

5. Kausid, millesse oma aineid mõõdad, peaks olema proportsioonis sellega, kui palju sul ühte või teist toiduainet tarvis on. Pole mõtet kallata 1 dl jahu kõige suuremasse kaussi või purustada 1 küüslauguküünt praetaldrikusse. Väiksed kausid on kõige paremad. Kui köögivilju hakid ja neid kõiki läheb vaja natuke, võid neid hoiustada ka suure lõikelaua erinevates servades.