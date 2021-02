Tervislikud ja mitmekesised kausitoidud leevendavad pea kõiki isusid. Vaata soovitusi nende kokkupanekuks

Ühtpidi saad kausitoidule läheneda selle järgi, mis sulle kõige enam maitseb. Ka saad uhkeid kausse valmistada nö külmkapi jääkidest. Kuid kui läheneda sellele roale mõtestatult, alusta selle kokkupanekut põhimaitsetest. Rusikareegliks, kui seda üldse nimetada, on see, et roa põhistruktuuri võiksid anda kas süsivesikurikkad või valgu­rikkad koostisosad – kuna tegu pole ju pelgalt salatiga, vaid ikkagi põhiroaga. Edasi vaata ringi värviliste köögiviljade seas. Mida rohkem, seda uhkem. Lisaks saad nuputada selle üle, kas parem on köögiviljad viilutada, ribastada või hoopis riivida. Maitse viimistlemiseks sobivad idandid, võrsed, mikrolehed, seemned, hakitud pähklid, värsked ürdid. Roa kokkupanek on aga lihtsamast lihstam. Nii salatite kui ka suppide puhul toimub roa viimane valmimisstaadium kausis.