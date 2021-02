Õpime ahju õigesti kasutama: millal kasutada pöördõhku ja mida küpsetada klassikalise ülalt-alt režiimiga?

Põhjus, miks su kodused koogid ja ahjulihad välja ei tule, võib olla üsna triviaalne: sa lihtsalt ei oska oma ahju kasutada! Kõige lihtsam on muidugi keerata tavalise ülemise-alumise küpsetusrežiimi peale ja loota, et see teeb töö ära, aga alati ei pruugi. Electroluxi müügiesindaja Kersti Saarma ja koolitaja Margus Soots kordavad üle, mida iga kodukokk peaks oma ahju kohta teadma ning mida täpselt need ahjude erinevad režiimid teevad.