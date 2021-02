Rukkiküpsiseid pähklitega saad parajalt suure koguse, kuid ongi hea, sest need kaovad vaagnalt kui võluväel. Kausikooke saad valmistada nii portsjonmagustoitudena eraldi pokaalidesse kui ühte suurde kaussi. Kausikook rukkibiskviidi ja mustikatega on võrratult kaunis peolauatoit! Rukkijahust purukook kohupiima ja mustasõstra täidisega on lihtne ja hea. Tummise šokolaadikoogi muudab täistera-rukkijahu eriti sügavamaitseliseks.