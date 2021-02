Breden Kidsi looja Merle Leemet: mu laste tervis paranes märkimisväärselt, kui jätsin menüüst välja kaks väga tavalist toiduainet

Tööl käivate lapsevanemate argipäev on juba pikemat aega olnud selline, et kodukontoris tuleb lisaks oma tööasjadele toimetada ka koolilaste õppimise, söömise, koristamise ja päeva jooksul tekkiva saja erineva sooviga. Kuidas selle kõige juures veel jõuda hoolitseda selle eest, et kõigil oleks kõhud tervislikku ja täisväärtuslikku toitu täis? Eesti edukaima lasteriietebrändi Breden Kids loojal(36) on plaan paigas: selleks, et kõigil oleks kõht täis ja tuju hea ka kiirel ajal, tuleb järgida kokkulepitud kindlat nädalaplaani, aga väikeste mööndustega — pelmeenid ja makaronid on ka ikka lubatud. Kuid kahe teise tavalise toiduaine osas silmi nii väga kinni pigistada ei saa: laste tervise pealt on kohe näha, kui neid liiga palju söödud on.