Roog, mille pärast „MasterChefis“ sõnelus tekkis: mitu erinevat viisi, kuidas pardi rinnafileed valmistada

„MasterChef Eesti“ viimases episoodis läksid Susan Luitsalul jälle Orm Ojaga suusad risti. „Orm tuli ja pani mu temperatuuri kõrgemaks, ma arvan, et see pole okei!“ lausus Susan, kui kohtunik Orm Oja tõstis pliidi temperatuuri, et tema pardiroog õnnestuks. Selle peale aga Susan ärritus ning lubas kohtunikule, et ta teab, mida teeb. Tõsi, pardi valmistamiseks ongi mitmeid erinevaid viise, seda tõestavad Oma Maitses läbi aastate pardiretsepte jaganud kogenud toidutegelased.