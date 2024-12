Eksperdi nõuanded, millist sealihatükki valida, et roog kindla peale õnnestuks ja pühademeeleolu oleks igas ampsus

Pühadeaeg on täis traditsioone ja koduseid maitseid. Vanade Eesti rahvatraditsioonide kohaselt usuti, et pidulaual peab olema rohkesti toite, et uuel aastal jätkuks küllust ja heaolu. Lauale jäeti alati koht või osa toidust esivanematele, kes usuti jõuluajal kodu külastavat. Mõnes peres jäeti toidud lauale terveks ööks, et lahkunud hinged saaksid neist osa. Ehkki ajad ja toidud on muutunud, on rikkaliku jõululaua traditsioon endiselt oluline osa jõuludest.