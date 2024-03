15 võimalust, kuidas kasutada sojakastet: lisa seda ka ananassile, jäätisele, tainale või puljongisse

Rohkemal ja vähemal määral oleme sojakastmega kokku puutunud. Kui mitte muul moel, siis sushi’t süües kindlasti. Pruunikas, tugevalt soolane ja umami-maitseline kaste on aga üsna universaalne. Eriti Aasia köögis. Ka ei ole kellelegi üllatuseks, et vokkides, marinaadides või ka dippides on sojakaste oluline. Ja seda sobib lisada kui maitseainet ka hautistesse või suppidesse, üldse laiemalt köögivilja- ja liharoogadesse. Samamoodi pannakse sojakaste sageli pudeliga lauale, et igaüks saaks soovi korral toitude maitset parajalt soolaseks timmida. Eraldi võib välja tuua sojakastme võimekuse marinaadidele sügavat maitset lisada — nii saab ka suhteliselt maheda maitsega marineeritav tooraine tugeva ja küllusliku maitse ning küpseb kiiremini.