Mida maitsvat valmistada mahlastest ploomidest? Marineeri palsamiäädikaga, keeda eksootilist kompotti või pressi laste lemmikut ploomimahla

Nii mõneski koduaias tuleb sel aastal rinda pista tõelise ploomiuputusega. Õnneks on see väga meeldiv probleem, mida lahendada! Kui päikesesooje, mahlaseid ja magusaid vilju on kõht juba täis söödud, saab ploomidest talveks valmistada nii palju toredaid hoidiseid! Vahvat katsetamist uute maitsekombinatsioonidega!