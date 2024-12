SUUR LUGU | „MasterChefi“ kuulsuste hooaja võitja Kohver kavatseb toidumaailmas järgmise suure sammu astuda

Telia Inspira „MasterChef Eesti“ kuulsuste hooaja võitis muusik ja muusikaettevõtja Kohver, kelle tehniline võimekus jäi toiduhuvilistele televaatajatele silma juba esimestes episoodides. Mida saade edasi, seda selgemaks sai, et toidust teab see mees nii mõndagi. Sellepärast tundus tavaline intervjuu temaga lihtsalt liiga igav. Otsustasime Kohvri proovile panna ning leppisime kokku kohtumise Eesti ainsas kahe Michelini tärniga restoranis 180 Degrees by Matthias Diether ja palusime peakokal välja valida ühe ülesande, millega kokasaate võitja teadmisi-oskusi veel üks kord testida.