Snäkigraafik: mis kell süüa kirsse, juua kohvi või näksida pähkleid, et päev läbi ergas, värske ja produktiivne püsida?

Kas suudad nii kaua vastu pidada? Aga võiksid, sest just tööpäeva algul on kohvist sulle kõige rohkem kasu. Pole ju mõtet kofeiinist saadavat energialaksu ummikus istumise peale kulutada, parem võta lonks kohvi enne esimest koosolekut või siis, kui pead hakkama mõne uue või suure projektiga tegelema ja saad korraliku laengu, mis aitab sul keskenduda ja häid tulemusi saavutada. Kindlasti ei tohiks kohvi juua tühja kõhu peale! Suum kofeiinijook aktiveerib maos maohappe tootmise ja kui sa pole veel midagi söönud, võib see kahjustada mao limaskesta ja põhjustada seedimisprobleeme. Sama reegel kehtib ka kofeiinivaba kohvi kohta. Lisaks võib see suurendada ärevust ja põhjustada keskendumisraskusi.

Seda hommikusöögiklassikut kiidavad toitumisteadlased üle maailma, no ju siis ikka on põhjust ka. Kaerahelbed on aeglased süsivesikud, mis tähendab, et energia vabaneb päeva jooksul aeglases tempos, veresuhkur ei tee suuri hüppeid ja sa ei tunne juba paari tunni pärast hundinälga. Kui su eesmärgiks on kaalu langetada, tulebki süsivesikud just hommikul ära süüa, et keha jõuaks selle energia korralikult ära kulutada ja ülejääk ei talletu magamise ajal rasvaks.

Hommikul ärgates on keha suurim probleem veepuudus ning märku annab see endast tavaliselt väga paha tuju ja torisemisega (vihje teile, kes te hommikuti kogu maailma peale vihased olete), vahendab Daily Mail. Joo kohe pärast ärkamist ära klaas vett, soovi korral pigista sinna sisse pisut sidrunit ja mett ning tunned end kohe palju paremini ning tõenäoliselt paraneb ka tuju. Mee ja sidruni lisamine on hädavajalik eriti just peojärgsel hommikul.

10:00 — seemned

Parimaks hommikusnäkiks on kõrvitsaseemned. Kõrvitsaseemned hoiavad veresuhkru kontrolli all. Lisaks sellele, et need seemned on süsivesikutevaesed ja on head taimse rasva allikad, aitavad nad ennetada ka 2. tüüpi diabeedi teket või vähendada sellest tekkivaid komplikatsioone, reguleerides insuliini tootmist. Loe veel: Mitu head põhjust, miks tasub süüa kõrvitsaseemneid

Pärast lõunat aga ei soovitata kõrvitsaseemneid näksida, sest nad on üsna suure rasvasisaldusega ja kui eesmärgiks on kaalulangus, on vaja energia enne magamaminekut ära kulutada.

11:00 — seller

Seller on ideaalne köögivili neile, kes soovivad kaalust alla võtta, kuna see on väga madala kalorsusega — selleri söömine ja seedimine kulutab rohkem energiat, kui see köögivili ise annab. Ühtlasi toetavad selleris sisalduvad kiudained head mikrobioota tasakaalu ja efektiivset ainevahetust. Selleris leidub mitmeid tervisele kasulikke toitaineid ja mineraale: kaltsium, magneesium, fosfor, kaalium, folaadid, mangaan, lisaks on seller rikas nii A-, B6-, C-, K- kui ka riboflaviini ehk B2-vitamiini poolest. Samuti on erinevad sellerid head kiudainete allikaks ehk hoiavad kõhu kenasti täis ja sisaldavad märkimisväärselt antioksüdante. Mõnus ennelõunane snäkk, mis isu ära ei riku.

12:00 — lõhe

Lõheportsjonist saad kätte hädavajalikud omega-3 rasvhapped, mis kaitsevad südant ja panevad aju tööle, valgud hoiavad kõhu pikalt täis ja täidavad ka isu (pea meeles, et täis kõht ei tähenda alati seda, et isu on ka täis). Kõrvale hauka aurutatud köögivilju nii palju kui kõhtu mahub.

13:00 — salat

Ja just värskelt! Kurk, tomat, rohelised lehtsalatid, redis, paprika — krõmpsuta mõnuga! Just keskpäeval on toorest toitu kõige mõistlikum süüa, sest siis töötab ainevahetus täie vungiga. Toore köögivilja kiude on aga seedesüsteemil üsna keeruline töödelda, seetõttu võivad köögiviljad hiljem õhtupoole, kui keha juba väsima hakkab, tekitada gaase ja puhitusi.

14:00 — mustikad