Ühes pisemas peotäies kõrvitsaseemnetes (30 g) on umbes 150 kcal, tühine hulk süsivesikuid, nii 15 grammi kasulikku rasva ja 10 grammi taimset valku. Kõrvitsaseemnetes on palju mitmesuguseid toitaineid ja nad on tervisele äärmiselt kasulikud. Alljärgnevalt kuus erinevat põhjust lahtiseletatult, miks on hea kõrvitsaseemneid süüa.