Janu tekib siis, kui oleme kehale juba liiga teinud, nii et see on oma veesisaldusest kaotanud rohkem kui 1%. Seda tunnet peaks proovima ennetada. Meie kehas on kuni 70% vett (beebidel kuni 80%) ja see­pärast ongi veel tervise ja enesetunde seisukohalt väga suur roll. Kui palju seda kuumade ilmadega juua tuleks ja mida silmas pidada, kui valida kraanivee ja mineraalvee vahel?