VIDEOKOOL ALGAJALE KOKALE | Esita endale väljakutse ja avasta, kui lihtne on küpsetada ahjurooga. Tulemus on imemaitsev!

Kui hakklihakastme, omleti, kartulipudru, juustuga makaronide ja pannkookide tegemine ei võtnud sind võhmale, siis nüüd on aeg astuda sammuke edasi. Täna õpetame sulle, kuidas valmistada ahjus köögivilju ja liha. See roog ei nõua erilisi kokandusoskusi, aga tulemus on väärt ponnistust.