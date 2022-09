VIDEOKOOL ALGAJALE KOKALE | Pannkookidest moosiga ei saa üle ega ümber, aga need on head ka soolase lisandiga. See toit paneb su fantaasia tööle

Hakklihakastme, omleti, kartulipudru ja juustuga makaronide tegemine on sul nüüd selge, neid õpetasime tegema eelmistes tundides. Kuid pannkookide valmistamine on eriliselt hõlbus ja lõbus ka - täidise valimisel pole piire. Kuigi tunnis lisame pannkookidele moosi, siis tegelikult võib pannkooke süüa millega iganes sul soovi on.