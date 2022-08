VIDEOKOOL ALGAJALE KOKALE | Alusta lihtsa retseptiga — tee õhtusöögiks hakklihakastet

Toidu hinnad lähevad muudkui kallimaks ja kodus on odavam süüa teha. Kui sa vastad seepeale, et ma ju ei oska, siis ära muretse, see video aitab sind. Esimeseks roaks pakume sulle hakklihakastet - hõlbus, kiire ja, mis põhiline, ka maitsev toit! Eriti hästi sobib kaste kokku värskete kartulite ja tomatitega.