Maitselt tiheda ahjuroa valmistamiseks on omad nõksud. Meie teeme juttu nii hautistest kui ahjuplaadil valmivatest roogadest, mida on eriti lihtne ja kiire valmistada. Alustuseks pakume proovimiseks kõrvitsa-läätsepada. Kõrvits ja läätsed hauduvad kuumas ahjus kaane all nii pehmeks, et lausa lagunevad kahvli all – nii see peabki olema! Täiesti taimne pajaroog on toitev ja tummine. Poodides on üsna tihti müügil küülikut, koos puravikega hautades saad sellest suus sulava õhtusöögi. Varsselleriga röstitud kanakintsud sündisid aga sellisel päeval, kui kapis oli taas ootel peaaegu terve punt rohelisi sellerivarsi. Peedi-kruubivorm sealihaga on aga kindla peale minek. Kui soovid, tõsta sinna serveerides lisaks ka lusikatäis head ja paksu hapukoort.