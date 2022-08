VIDEOKOOL ALGAJALE KOKALE | Üllata oma sõpru või peret laupäeva hommikul õhulise omletiga

Küllap avastasid hakklihakastet ja juustuga makarone valmistades, et kokkamine on vahva. Seda see tõesti on. Aeg on ette võtta munaroog. Ka omleti tegemises pole midagi keerulist, kuid ometi on seal paar nippi, mis teevad selle eriliselt õhuliseks ja nauditavaks.