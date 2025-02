Algas registreerimine konkursile „Oma Maitse lemmik 2025“

Konkursi eesmärk on valida turul olevate toidutoodete seast parimad ning tunnustada neid märgisega „Oma Maitse lemmik 2025“. Tarbijate jaoks tähendab see märgis, et tegemist on professionaalide poolt testitud, soovitatud ja usaldusväärse tootega, mis aitab tarbijal toote lihtsamini letilt üles leida ning on suureks abiks ostuotsuste tegemisel.