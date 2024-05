SUUR MAITSETEST | Selgusid konkursi „Oma Maitse lemmik 2024“ võitjad

Soolakas ja magus on selles võides tasakaalus ning krõbisevus – crunchy – muudab tekstuuri huvitavamaks. Päevalilleseemned teevad võidukäiku: röstitult on neid selles purgis lausa 92,8%. Toorroosuhkrut 6,7 g. 21 g proteiini, lisaks on võides magneesiumit, rauda. E-vitamiini leidub 100 grammis lausa 195% päevanormist. Ega magusat ampsu enam tervislikumaks väga palju muuta saakski! Pannkoogid ja krõbesaiad on omale uue staarkatte saanud.

Julgesti pakuks ka võõramaalastele siinseid lihasid, juuste, maiustusi vaataks kas või sedagi, mida nad arvavad päevalilleseemnetest, kohalikust tudraõlist või Eesti meest. Meil on, mida toidukingitustena kaugetele maadele kaasa viia. Nii et praeguse seisuga saab igati rahul olla. Mida ootaks tulevikus Eesti toidupoodidest? Eesti puu- ja köögiviljad võiksid seal julgemini eksponeeritud olla: mitte nišitootena Poola õunte ja kartulite, Hispaania maasikate ja tomatite ning Costa Rica ananasside kuhjade taga, vaid uhkelt esiplaanil. Sellisest vaatepildist võib ju unistada küll!

Põhiline – Eesti tootjate üle on põhjust uhkust tunda! Mitte mingit umbes rapsimist, et äkki läheb toode juhuslikult täkkesse, ei paista kuskilt, tootearendus on läbi mõeldud: maitsed sobivad, kliendini jõudmise teekond on teadvustatud alates kasutatud toorainetest kuni pakenditeni. Heas mõttes võib seda isegi igavuseks nimetada, ekstreemsused puuduvad, toidukauplustes on tootevalikus saavutatud skandinaavialik stabiilsus.

Oi, see tootekogum tegi meid õnnelikuks! Vanade kaladena arvasime, et ei suuda enam millestki üllatuda, kuid õnneks ületasid tootjad selle piirjoone mängleva kergusega ja meil jäi rõõmsalt ohhetada-ahhetada. Eesti toidulaud on praegu meeldivalt mahe, tervislik ja sageli on seal ka lausa kurikuulsa suhkru hulk vähenenud.

Kruubid on poleeritud ilusaks kui kuskuss, nii et võõrastus võiks kaduda ka noorematel sööjatel. Väike sisemine konflikt võib tekkida sellest, miks kasulik osa on maha lihvitud, kuid see kaob innovaatilise idee ees anda odrale uus võimalus. Noortele läheks toode kindlasti veel paremini korda, kui vahetaks nimetuse pärlkruubi asemel odrakuskussiks. Salatis jäävad pärlkruubid kenad, tavalisest odrahallist pole juttugi. Pakendi kujunduses valitseb natuke segane kontseptsioon – milleks sinna tantsiv hispaanlanna, kui oder on oma mis oma? Keeda madalal tulel15–20 minutit, planeerimist vajavat ajamahukat leotust pole vaja.

Kiudaineid on kõigile rohkem vaja, nii et miks mitte oma kuivainepaletti laiendada. Eesti tootjad end tagasi ei hoia, vaid häid üllatusi aina lisandub.

Alternatiiv popkornile, hamba all väga positiivne avastus, röstitud terad tunduvad seal parajal määral krõbedad. Kes maisi armastab, see satub vaimustusse. Soola pole palju, 1,7 g 100 grammis.

Mehulik smuuti, mis ei ole liiga magus ega liiga hapu. Ingverit on piisavalt vähe, et ka laps jooks, vaid lõpuks jääb seda pisut keelele. Puuviljasisaldus 96%, huvitava taimse nüansi annab ekstraktist saadud odravõrsemahl. Vegantoode, suure kiudainesisaldusega (1,5 g 100 grammis) ja suhkrut sisaldab 9%.

Hästi maitsestatud ilus värviline valmistoit, ise ei pea midagi muud tegema kui vaid pannilt kõik korra läbi laskma. Porgand, mungoaidandid, punane paprika, roheline hernes, mustad seened, porrulauk ja hernekaunad. Tunda on pruunistatud sibulat. Must seen annab magusust. Angeelika Kang on juurde andnud ka kana-wok'i retsepti.

Musta leiva lõhn, mis röstides levib, on kõikevõitev. Need leivad võistlevad maitselt ja tekstuurilt justkui Rukkipalaga. „Kui oled kaua aega välismaal olnud, siis tahaks alati koju tulles esmalt sellist musta leiva lõhna tunda.“ Gluteeni on lisatud, suhkrut mitte. Kiudainerikas. Täisterarukkijahu 45%, sisaldab ka rukkilinnaseid.

Tšilli tundub nende maisirohkete krõpsude peal tõepoolest magus. Vürtsikus on ka paigas. Toiduvärviks on peeti kasutatud. Gluteenivaba, sobib veganitele. Hamba all mõnusalt krõbedad ja maitselt mahedad. Kuid tõsi, oluliselt kallimad kartulikrõpsudest. 100 grammis 594 kcal, rasva 21 g.

Väga tore, et sellise grillimaailma kastmeklassiku jaoks on meil nüüd omamaine tootja. Ongi kõige paremas mõttes nagu kodus tehtud kaste, täiesti ehe ja ilma nn pahaaineteta. Maitselt tomativärske ja ürdine, ja khm, tõsi, ka väikse viinasortsuga, Tabasco muidugi ka. Selle suve lemmik!

Parim kaste on ehe kaste. Võlub just see, kui lisatud pole midagi üleliigset, tarduvat, säilimisaega kunstlikult pikendavat, aga ometi säilib kaste sedavõrd kaua, et ka kaubandus tunneb asja vastu huvi.

Täisterahelvestest hea, ehe ja tervislik vahepala. Esmapilgul või ehmatada magusarohkus – 28,4% suhkrut. Justkui meemagustoit? Kuid kõik on loomulik, suhkrut ei ole lisatud, segu on hoopis meega krõbedaks röstitud. Rosinad ja kaneel annavad koduse maitse ja hästi klapivad kokku ka kaneel ja rukkihelbed. Eestis kasvatatud teraviljast. „Võiks nokkida seda küll. Lahe nimi!“

Vetruv pehmus pakub sõrmede all füüsilist mõnutunnet. Kohev valge sai on pealt toredasti jahuseks tehtud. Juuretise maitset ei tunne ja päris pärmi on siiski ka lisatud. Pehme, valmis viilutatud, maheda maitsega mõnus igapäevasai. Valgu- ja kiudainerikas, vähese suhkrusisaldusega. Toodetud Lätis.

Karamelline, kreemine ja puhas, liigset kooresust pole tunda. Mõnda natuke ehmatab jogurti ja kohvi hapukavõitu kooslus, nii et võib tekkida kahtlus pahaksminemises. „Täiskasvanud tüdrukute maius.“ Peal on kiri „Fitlap.ee soovitab“.100 g 163 kcal, rasva 11 g, suhkrut 8 g.

Ehtsas suitsuahjus lepasuitsuga suitsutatud naturaalne juust on parajalt soolane, mahe, õige ja selle aroom paneb automaatselt neelatama. „Ei kujuta ettegi, millal seda ei tahaks!“ Valged laigud on juustust välja kristalliseerunud soolad – märk traditsioonilisest valmistusviisist. Kaltsiumit on 100 grammis 900 mg ehk 112% päevasest soovituslikust normist.

Sunfly šokolaadimaitseline päevalilleseemnevõie

Rõõm näha, et Nutella ülemvõim lööb selle päevalilleseemnerohke võide tulekul mõranema. Kirjad lubavad sellest tootest ka koššerit ja halali. Kes nende kahega väga kursis pole, see energiat tunnetab ikka: 100 grammis leidub 615 kcal,19,5% suhkrut, 6,4 g kiudaineid ja 19,15 g valku. 160% E-vitamiini päevasest normist, 79% magneesiuminormist. Rohkesti ka rauda. Sunfly lubab päevalilleseemnete revolutsiooni maailmas. Hoiame pöialt.

PARIM MAHETOODE

Mahetooteid sööme ja hindame mõnuga, tulgu see tooraine siis lähedalt või kaugelt. Ja kummardame kõigi ees, kes selle vaevalise teekonna ette on võtnud. Kuigi mahetoode maksab palju, on see just see, millega end parematel agadel premeerida, et ka õiged maitsed meeles püsiksid ja saaks neid igatseda.

Kikerikii mahebroileri delikatesshakkliha

Äntu mõisa broilerid siblivad õues, sööt on pestitsiidivaba ja kasvatatud on neid antibiootikumideta. Ülipuhas ja ehe kanaliha maitse on alles – seda on raske kirjeldada, aga vahe on kohe tunda. Beebiemmede lemmiktoode. Paraku on hea asi kallis. Kuumtöödelda tuleb vähemalt 75 kraadini. 100% mahebroileri rinnafilee, rasva alla 7%, kollageeni kuni 12%.

Niliske talu Paradiso sarja mahe mango-gelato

„Ai, kui hea see on!“ Mangone, kreemine, ei ole rasvane – siin on piim, mitte koor. Suhu jääb ehe mango mõrkjus, mitte ekstrakti maitse. Ülivähe suhkrut – 5,1 g 100 grammi kohta! Nii kirev pakend, et silm kohe mitte ei usu, et Eesti oma. Aga on! Loodame väga, et see toode jõuab ka suurte poodide sügavkülmikutesse.

Jomara orgaanilised ’Khidiri’ datlid

Need seemnega datlid on täitsa ehtsad. Läikivad ja pehme viljalihaga. Kolmest datlist saad päevase mineraalainete koguse kätte. Ärevushäiretega inimestele eriti sobiv, lõdvestab lihaseid. Nii et dattel põske! Pärit Saudi Araabiast Tuwaiqi mägede lähedalt.