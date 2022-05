Oma Maitse Lemmik 2022 on ...

Uulits Kodugurmee trühvlimajonees Päevalilleõliga tehtud ja ega emulaatorist küll ei pääse. Šampinjonitükid flirdivad trühvli mekiga. Mõru, kreemine, õline, pehme, õhuline. “Seenest tuleb umamisus, kõik on balansis.” 160 g 3.90

Kõik teavad, et head kokka tunned kastme järgi. Aga kellel seda tänapäeval ikka alati aega valmistada! Seepärast on hea pöörata pilk valmislahenduste poole.

Salvesti kaunviljakauss kinoaga Palju ube ja hästi maitsestatud – nagu oleks ise tehtud. Süües hakkab suu lõpuks õhetama ka. Erinevad tekstuurid mõjuvad meeltele hästi, kinoa annab krõmpsu. Tõeline mugavusroog, sest kõik on sinu eest ära tehtud, võta ja söö – ei mingit ajakulu kaunviljade leotamise ega muu mässamisega. 530 g 2.69

Fermency Krimchi peakapsa-kimchi Eesti peakapsaga kimchi. Tšillihelvestest punane. Põnevad on koostises ka valge redis ja küüslauk. Tükid hästi parajateks lõigatud, mitte liiga suured. Korralikult fermenteerunud ja vürtsikas. Kui liha läheb süües raskeks, võta suutäis seda vahele – päästab hästi. 400 g 8.59

Parim puu- ja köögivili on muidugi värske. Aga kui juba töötlema ja säilitama hakata, siis lisanduvad uued nõudmised: toode peab olema kerge, tervislik ja kasutusmugav.

Et sööjal oleks oma valikuid lihtsam teha, vajutame meie parimate palade peale oma lemmiku märgi. Oma ligi 17-aastase tegutsemisaja jooksul oleme õppinud täpselt aru saama, mida tahab sööja, mida tootja ning kuidas need kaks poolust toodete abil omavahel kõige paremini kokku viia. Meie toimetajad proovisid ära üle 150 toote ja sõelusid igas kategoorias välja kolm parimat. Toome siin välja kõik need väljavalitud tooted koos maitsjate arvamuste ja reaktsioonidega.

Ääretult rõõmustav on näha, et sissejuurdunud ületöödeldud kalatoodete kõrvale ilmub aina rohkem ehedust ja head maitset väärtustavaid. Andke minna!

Võluv hullutaja kenas pappkarbis. “Vau, mis värv!” Sobib kõikjale, kuid eriti kastmetesse. “Lõhn ja maitse ei ole liiga tugevad – tõesti head, mitte intensiivselt tapvad.” Paprika on kasvatatud Hispaanias Extremadura, veelgi täpsemalt Lavera piirkonnas. Suitsutatud tammepöögiga. -Hispaanias kasutatakse chorizo maitsestamiseks. 70 g 5.–

Panzani Selezione di Chefi collerette-pasta munaga Koostises durumnisujahu ja munad. Värsked munad on tunda – maitses kohe teine asi! Tugev ja suus sulav üheaegselt. Al dente saabub keetes 10 minutiga. “Väga nunnu kujuga.” 400 g 2.69

Tartu Milli fusilli tricolore pasta Värv on vaid visuaalne efekt: silmale annab, aga maitset ei lisa. Ometi tahaks spinatit ja tomatit maitses tunda. Tekstuurilt ilusa tugeva spiraaliga ja mõnusad. Ei ole salatipasta, pigem sobib kastmega: pestot või tuunikala vahele. Koorekastet väldiks – see varjaks värvi. Keetmisaeg 7–9 minutit. 500 g 1.39

Salvesti adžika Eestlasele üllatavalt paigas maitsega. On ka ülihea suitsuploomi maitse, kuigi koostises seda pole. See-eest sisaldab juursellerit. Väiksed tükid sees ja leidub ka seemneid. Magus, terav, hapu ja soolane on tasakaalus ja särtsu jagub mõnusalt. “Grill-söökidega kindlasti kasutan!” 360 g 1.85

Frank Kutteri mozzarella ja tomati toorvorst seasooles Natuke pitsa maitsega – lastele meeldiks. Ei ole liiga soolane. Juustu on 10% ja päikesekuivatatud tomat annab oma hea osa. “Mmm! See mulle meeldib. Tõesti hea.” 400 g 4.29

Rakvere Ürt & Grill rabarberi ja mündi kuivmarinaadis vardaliha Eestimaisest seakaelakarbonaadist vardaliha on igati hea šašlõkk ja eristub paljudest teistest kuivmarinaadi poolest, mis on igati vinks-vonks. Maitses tunda tugevalt münti. 600 g 5.99

Ootame pikisilmi, et kaoks tootjate stampmõtlemine ületöödelda enamikku lihatooteid. Vähem on rohkem! Õnneks on pikal lihariiulil meeldivaid erandeid.

Chef Lundéni kanamaksapasteet Vau! Laktoosivaba võiga valminud. Muskaatpähklit on tunda. Hea koduse ja lihtsa maitsega. Teralise ja üsna vedela konsistentsiga. 200 g 1.99

Heimon Kala ja Junimperiumi külmsuitsutatud vikerforell džinni ja kadakamarjadega Vau, kuhu tunnustatud Junimperiumi džinn on jõudnud! Saarlastel on kadakas kindlasti sünnist saati naha vahel ja siinne kooslus on tõesti maitsev. Hiljuti napsas see ka Eesti Toiduainetööstuse Liidu aasta kalatoote tiitli. Aga ega küll küllale liiga tee! Väga ilus pakend ka. 90 g 4.25

Kloksi Smokehouse’i külmsuitsulõhe viski, mee ja sidruniga Kloogaranna Kloksi Smoke-house’i tuntus levib – põhjusega. Külmsuitsulõhe tekstuur on õrn, maitse mõnus, parajalt suitsune, (mee)magusa alatooniga. Hape ja soolakus kenasti paigas. 200 g 8.20





Maks & Mooritsa kanafilee jogurti-karulaugumarinaadis

Kreemine, mahlane, kerge. Maitsestus paigas. 82% rinnafileed. Hm – mis koostisaine on võipulber?! Ja miks pakendil on pildil näha karulaugu asemel basiilikulehti? Hoolimata küsimuste tekkimisest täitsa maitsev – naistele meeldib. 500 g 4.79

ERIPREEMIA “Parim grilltoode” Rakvere­ ­tomati-juustu toorvorstid Paprikased, pitsa maitsega ja mitte liiga soolased toorvorstid – lastele kindlasti meeldivad. E 621- vaba. Juustuna on kasutatud Edamit. Tomatihelbed viivad hapukuse ülejäänuga tasakaalu. 400 g 3.99

PARIM LASTETOIT



Meie pisikesed kasvavad ju suurteks. Seepärast pole sugugi ükskõik, mida nad söövad. Ja kuigi Oma Maitses oleme alati lipukirja “Toit tee ise!” poolt, leidub ometi ka valmis laste-toitude seas häid emmede abilisi.





Semperi EKO puuviljapüree: pirn, mango, kibuvits, kaer

Orgaanilise ja öko maitsega, pirni on rohkem kui mangot ja see üllatab päris meeldivalt – sööks isegi! Kaer on kiudainena igati hea. Väga mõnus. Lisatoit alates kuuendast elukuust. 110 g 1.89





Salvesti Põnni ökoloogiline strooganov pastinaagiga

Aastastele ja vanematele lastele. Süües kohe tunned, et suureks inimeseks saamine pole enam kaugel ja varsti sööb laps vanematega ühte toitu. Strooganovitükid on tunda. 240 g 2.29





Salvesti Põnni ökoloogilised maisikrõbuskid maasika ja õunaga

Väga tore toode, nunnud südamed. Mõnus-loomulik magusus, suhkrut pole lisatud. Alates seitsmendast elukuust lastele. Täiskasvanutel jääb pisut hammaste külge. Maasikat on tunda. Lisatud B 1 -vitamiini. 20 g 1.29

PARIM MAIUS



Ei ole vist üllatav, et sõelale jäid eelkõige need maiustused, mis hiilgavad tervislikkuse poolest ja samas pakuvad maitseelamust.





Naadi Maasikaroosid tooršokolaadis

Ülikasulik maiustus! Sest kõik on tervislik. “Sööks ise ja annaks lastele ka.” Tooršokolaadi kastetud maasikaroosid on valminud toidukuivatis. Mõnusalt krõbe. Hapu ja magus on balansis. “Üksnes kaks toorainet! Pole üldse paha!” Järelmaitse jääb veel tükiks ajaks suhu heljuma. 100 g 7.50