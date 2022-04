Vaata eelmise aasta konkursi tulemusi! Oma Maitse lemmik 2021 on …

Kalewi nisujahu T405 Küpsetajal alati kindla peale minek, selle jahuga õnnestub kõik, tainas saab hea konsistentsi. 405 tähendabki, et see on kõige heledam nisujahu ja heade küpsetusomadustega. Siiri: “Kas sa küpsetadki sellega?” Tuuli: “Jaa, ikka – õige sageli.” 1 kg 0.79 Semperi gluteenivaba taglia-telle-pasta munaga Mais, riis, kartulitärklis ja muna on gluteeniga kimpus olijatele tõeliselt hea asendus ja tagliatelle tuleb neist veenev. Pastalindid saavad heledamad, aga hoiavad hästi kuju. Hamba all mõnusalt nõtked, mitte kuivalt jahused – ja see on paljude jaoks isegi parem kui al dente. 250 g 3.59

Naadi Marjatervik Kolm toodet ühes pakis: erinevad toortoiduna käsitletavad marjarullid. Üsna kallis toormaius. C-vitamiini on palju ja hea on ka see, et rullid pole nätsked. Vürtsid, peamiselt kardemon ja kurkum, on peenelt paika aetud. Segusse kuuluvad chia-seemned ja rafineerimata roosuhkur. 3.50

Tooteid saabus suurele maitsetestimisele alates kõige ehedamatest kommidest kuni küpsetamist vajavate lihadeni välja. Kõik Toiduakadeemia ahjud ja pliidid ning külmikud uhasid sel päeval tööd teha, et žürii saaks parimate toodete üle otsustada täpselt nii, nagu me kodus neid käsitseme. Hindamiseks oli 21 kategooriat, igas kategoorias tõstsime esile 1–3 väljapaistvamat , mis saavad õiguse tähistada võitu vastava märgisega.

Leivad ja saiad on ühed enimostetud tooted üldse. Seega on väga tähtis, et me sööksime leiba rohkem kui saia. Et pagaritooted poleks ülemäära magusad ega soolased. Neid ei pea turgutama säilitusainetega. Nõudmisi on terve plejaad.

Treppoja Sahvri mesine sinepikaste Gurmeekaste, kus on palju maitset ja see on väga intensiivne. Magusvürtsikas, sobib sealihaga, juustuvaliku juurde, aga ka taine seasink ei ütleks sellest ära. Till tuleb alles lõpus, kaste oleks nagu just kokku segatud. Vabalt võiks ka kana- või sealihale marinaad olla, sinep ja mesi ei peta kunagi. Hoiab kokkaja aega tublisti kokku. 160 g 3.70–4.20

Salvesti veganmajonees Annab silmad ette paljudele nn päris majoneesidele, matkib neid üsna hästi ja on üllatavalt okei. Sinepit on ka tunda ja kurkum annab värvi. Valmistatud rapsiõliga ja ilma säilitusaineteta. Majoneesist mõeldes tuleb alati ette teatud standard ja see majonees vastab sellele täielikult. Tore kreemjas kodumaine toode, võileival kohe täitsa päris. 420 g 2.39–2.55

Kastme puhul saab müügiedus määravaks maitse, kuid see on tooterühm, kuhu saab piltlikult öeldes sisse segada palju üleliigsetki. Viimase aja trend on taas naturaalsuse suunas. Ja siin aitavad palju kaasa pakendamise uued võimalused.

Chef Lundeni BBQ -kaera-ciabatta

Hea purakas, grilli vahele pistes lausa täiuslik. Nimetuse võiks tootja üle vaadata, see on eksitav: mitte ciabatta pole kaerast, vaid rebitud kaerast täidis on seal vahel. Seetõttu muidugi väga töödeldud toode, aga üllatavalt hea. Täheühend “BBQ” ehmatab veganit eemale, aga siin tootes täitsa ilmaaegu. 200 g 2.49–2.69

Parim PIIMATOODE



Piim on nii iseendastmõistetav toiduaine, et klassikalises olekus saame oma auks ja uhkuseks pidada mahedaid täispiimasid, toodetena aga mahedat valikut. Kõrgpastöriseeritud tooted näiteks ei kuulu meie igapäevasesse toidukultuuri, isegi kui on tipptasemel tehtud.



La Muu Sandwich – vanillijäätis kakaoküpsistega

“Oh, see on äge!” Väike jäätis – alati ju ei tahagi suurt süüa. Küpsised on tugevad, rasked, kodused cookie’d, ilma paberita nii tihked ja kõvad hammustada, et jäätis kipub vahelt välja vajuma. Aga paberi sees ehk ikka söödav. Küpsistes on ka soolahelbeid tunda. Jäätises flirdib sööjaga päris vanilli ekstrakt. Võlusõna on “balanss”: krõbe, pehme, magus, soolakas. Lastele meeldib ka. Üks degusteerija: “Ups! Unustasin, et degusteerimisel ei pea kõike lõpuni sööma! Mul sai kõik kohe otsa – nii hea.” 1.75–2.10

Mo Saaremaa või (82%)

Puhas, klassikaline. Täidab suu ja katab leiva. Ükski kodukokk ilma hea võita läbi ei saa, sellepärast on või rasvasus ja neutraalne maitse asja A ja O. Maitsevõid võivad olla, tavaline peab olema. 200 g 1.99

Alma puding – šokolaadi-metspähklimaitseline

Hästi kakaone ja koorene puding. Eriti mõnus oma vähese kalorite hulga poolest, seega suurepärane magusaisu leevendaja. Veel hakkab silma lühike koostisosade nimekiri, mis pudingute puhul on väga kiiduväärt! 230 g 0.85

Parim JUUST



Toorjuustudest küpsete juustudeni on pikk maa, kuid piima ja koore ehe maitse on see, mille mis tahes pikantses juustus kui võluväel ära tunneb. Kui see on olemas, hakkad otsima teisi vajalikke tunnuseid ja huvitavaid nüansse.