RETSEPTID | Maailmakuulus peakokk Gordon Ramsay ütleb, et neid viit rooga võiks osata teha igaüks

Küllap on neidki, kes täis külmkapi kõrvale nälga surevad, sest kokkamine tundub nii keeruline. Tegelikult on söögitegemine vägev, lahe ja kasulik, sest sa tead, milline tooraine täpselt sinu toidus on. Maailma kuulsaim kokk Gordon Ramsay nimetas viit toitu, mida võiks igaüks osata ja meie anname sulle nende retseptid.