Haruldane leid: Lübecki keldrist avastati dramaatilise ajalooga, aga ülimalt hästi säilinud 79-aasta vanune koogitükk

28.märtsi ööl vastu 29. märtsi aastal 1942 pommitasid britid ajaloolist Lübecki hansalinna. Uhke pähklikook oli hetk enne pommitabamust lahti pakitud ja lauale pandud. Pommiplahvatuse tagajärjel kukkusid maja kõik korrused keldrisse kokku, tekkis suur tulekahju ning tekkinud suur kuumus kõrvetas koogi söeks ning jättis peaaegu terveks. Lübecki aluspinnaseks on savikiht, mis on suurepärane orgaanilise materjali säilitaja, selgitavad arheoloogid, miks me tänapäeval nii vana, aga nii hästi säilinud koogikest üldse uudistada saame.

Töölised avastasid koogikese juba möödunud aasta aprillis Lübecki vanalinnas turuplatsi ja raekoja ümbruses infrastruktuuritöid tehes. Selles piirkonnas jäeti seal puruks pommitatud majade keldrid alles ning ehitati uued nende peale. Kogu Lübecki vanalinna piirkond on arheoloogide valvsa pilgu all ning ka kõne all olev keldri avasid ehitajad koos arheoloogidega. Vaatepilt oli lummav — lisaks koogile toodi sealt välja taldrikud, noad, lusikad ja vinüülplaadid, mille seas oli ka Beethooveni kuulus “Kuupaiste sonaat”.

Teadlased viisid koogi laborisse, kus see hoolikalt puhastati, võeti proovid, et teha kindlaks koogi täpne koostis ja täidis. Muuhulgas tuleb kindlaks teha, et plahvatanud pommidest ei ole koogi külge jäänud mürgiseid aineid, mis võivad tänapäevaste puhastus- ja säilitusainetega reageerides väärtusliku koogitüki ära rikkuda.

Peagi on koogitükk loodetavasti valmis näitusele minema, et kõik saaksid seda (loomulikult klaasi tagant) lähemalt uudistada. “Loodetavasti näevad vaatajad selles mitte ainult sõja hävitustööd, vaid ka seda rõõmu, mis inimestel tol ajal oli. Kook on pärit perepeolt, kus kuulati muusikat, nauditi tassikest head teed ning oodati hetke, mil kook lahti lõigatakse. Tegu oli väga intiimse situatsiooniga, mille sõda hetkega lõpetas,” ütles juhtivteadlane.