Punase läätse muffinid Kreeka pähklite ja rosinatega on nii head, et peab ikka tükk aega nuputama, et aru saada, mida see täidlane ja ülimaitsev muffin sisaldab. Šokolaadikook avokaado ja mustade ubadega on sööjate seas alati menukas ja ülilihtsa valmistusviisiga kook. Võiubadest sidrunikooki toorjuustukattega on kerge küpsetada ja samas passib hästi ka pidulikul puhul. Eriti siidises maapähklitoortordis saab kokku krõmpsuv pähkel ja kreemine kookospiim. Kikerherneküpsiseid küsivad lapsed alati juurde ning ema kõrvadele on imeline see heli, kui lapsele maitseb küpsiste tervislikum versioon.