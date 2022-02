Armastus käib kõhu kaudu! Kõige romantilisemad retseptid aasta kõige nunnuma päeva tähistamiseks

SINIMEREKARBID on mõnus seltskonnaroog, mille kallal pole tarvis kahvli-noaga peenutseda. Klassikaline valmistuskäik on imelihtne. Kel see kord juba selge, saab vabalt improviseerida mitmesuguste lisandite ja maitsetega. Näiteks võib katsetada kookospiimaga, kasutades sibulale ja veinile lisaks ka rohkelt vürtse või karripastasid. RETSEPTID neile, kes tahavad kodus kiiresti tõelist restoranigurmeed: sinimerekarbid ja vongole-karbid veinikastmes

SÜDAMEKUJULISE KOOGI jaoks on loomulikult kõige lihtsam kasutada spetsiaalset südamekujulist vormi, aga kuna koduküpsetajal seda väga tihti vaja ei lähe, võtaks see kapis lihtsalt liigselt ruumi. Õnneks on nutikad inimesed välja mõelnud väga lihtsa ja laheda nipi, kuidas olemasolevate koogivormidega südame kuju vormida. Vaata, kui lihtne on teha südamekujulist kooki