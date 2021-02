IDEE | Valmistume sõbrapäevaks varakult: vaata, kui lihtne on teha südamekujulist kooki

Südamekujulise koogi jaoks on loomulikult kõige lihtsam kasutada spetsiaalset südamekujulist vormi, aga kuna koduküpsetajal seda väga tihti vaja ei lähe, võtaks see kapis lihtsalt liigselt ruumi. Õnneks on nutikad inimesed välja mõelnud väga lihtsa ja laheda nipi, kuidas olemasolevate koogivormidega südame kuju vormida.