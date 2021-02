RETSEPTID neile, kes tahavad kodus kiiresti tõelist restoranigurmeed: sinimerekarbid ja vongole-karbid veinikastmes

Sinimerikarbid on mõnus seltskonnaroog, mille kallal pole tarvis kahvli-noaga peenutseda. Klassikaline valmistuskäik on imelihtne. Kel see kord juba selge, saab vabalt improviseerida mitmesuguste lisandite ja maitsetega. Näiteks võib katsetada kookospiimaga, kasutades sibulale ja veinile lisaks ka rohkelt vürtse või karripastasid.

Tuuli Mathisen 1