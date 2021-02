Serveerime eelroaks imelihtsasti valmivaid krõbedad lehttainapesasid Brie juustu ja kirsikastmega. Pearoog on kalast ja valmib kiiresti - tursafilee pastinaagipüree ja pruuni võiga. Magustoit olgu uhkeldavam — mini-Pavlova jogurtikreemi ja jõhvikatega krõbiseb mõnusalt hamba all ja need saab varem valmis meisterdada.