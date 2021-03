RETSEPTID | Road, mille saad nädalavahetusel valmis teha ja külmutada, et järgmisel nädalal oleks lihtne kapist võtta

Aga pea meeles, et köögivilju on parem enne sügavkülmutamist blanšeerida ehk korraks kasta keevasse vette. Sellega tagame köögiviljadele pikema eluaja ning ilusama välimuse. Kui me sööme ära äsja pestud- puhastatud porgandi, pole võimalikud nakkusohtlikud bakterid sel veel paljuneda jõudnud. Pärast sügavkülma võib aga mõni selline tegelane sulades “ellu ärgata” ja toit on siis kerge saastuma. Lisaks on hea teada, et suure veesisaldusega köögivilju nagu kurki, lehtsalatit, idusid ja rediseid maksa külmutada, need jäävad väga vesised.