Peakoka nipp: Õie Pritsoni kõige olulisem nõks, et Napoleoni kook jääks pehme, mitte kõva nagu „teise laua peale hüppav konn“

Õiele meenus humoorikas lugu: „Lõin kahvli Napoleoni koogi sisse ja see kuradi kook lendas kõrvallauda! Ma väga vabandasin nende härraste ees, aga nad said aru, millest jutt on. See oli nii kõva! See kook on poe lehttainast tehtud, tainas ei ole lõpuni küpsetatud, ta on jäänud tooreks. Kui Napoleoni leht jääb tooreks, saab temast kuivades saapatald. Kui saapatallad võiga kokku paned, ei tule sealt muud kui hüppav konn teise laua peale!“