KUULA | Üdini aus Õie Pritson: minus on kõik halvad omadused, ainult et mõni väga hea omadus on ka. Ja vot see on mind edasi viinud!

„Läbi raskuste tuleb looming. Kui mul on väga rasked ajad, siis sünnivad tavaliselt kõige paremad mõtted,“ ütleb ta. „Heast ei õpi inimene mitte kunagi, see on selline vaht. Inimene õpib ainult kukkumistest ja püsti tõusmistest. Muu mitte miski inimest edasi ei vii. Ja see on see miski, mille pealt sa hakkad looma.“

„Mulle meeldib elu. Ja see on minu „miks“. Ma tahan näha, mis seal ukse taga on. Ma löön selle ukse jalaga ristseliti maha, aga ma tahan näha, mis seal taga on. Ma olen nii uudishimulik. Jumala eest, et see surm veel nii ruttu ei tuleks, et ma näeks veel kõike, mida nii hirmsasti näha tahan!“