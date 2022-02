Bolt Food avalikustas Tallinna kõige populaarsemad söögikohad

Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas märkis, et restoranide auhindu on ettevõte välja jaganud juba kolmandat aastat. “Alustasime Eestis tegevust 2019. aastal ja alates sellest ajast oleme iga-aastaselt oma populaarsemaid restoranpartnereid ka tunnustanud. Eriti positiivne on see, et auhinnad antakse välja meie klientide poolt ehk restoranidele, kust on kõige rohkem tellitud ja on parim teenuse kvaliteet,” ütles Jalakas.