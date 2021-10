Kunagi ammu, kui suur toiduhuviline Edith Hollandis reisimas käis, jutustas ta Tiinale tagasi tulles silmade särades kogemusest, mis jäi talle eredalt meelde. „Hollandi väikeses kolkakülal ühel laadal ringi jalutades mulle esialgu midagi eriti huvitavat silma ei hakanud. Olid ikka need tavalised juustud ja heeringad ja… Aga ühe väikese telgi juures märkasin tohutut sagimist. Algul ei saanud arugi, mida seal valmistatakse, pannid olid tulel, tossu tuli, midagi seal küpsetati. Poffertjes — mis see veel on? Minipannkoogid suhkru ja võiga? Kui äge! See võimas energia ja elevus, mis seal juures käis, võlus mind väga! Ja kohe, kui ma sain teada, et see on Hollandis traditsiooniline värk, kõik neid pannkooke teavad ja kõigile need maitsevad, mõtlesin: „Issand, kui lahe. Need on taevalikult head, neid saab käigu pealt süüa — meie kitsas toidukultuuriruumis ei ole selline asi üldse väljundit saanud,” meenutab ta.