“Kindlasti ei olnud sellist mõtet, et kohe, kui 16 saan, hakkan ise kohvikut pidama. Eesmärgid olid ikkagi teised: kõigepealt minna keskkooli, seejärel ülikooli ja siis, kui juura- või arstikraad kätte saadud ja karjääri tehtud, võib hakata oma tõelise kire ehk söögiga tegelema. Nii hobi korras,” kirjeldab ta oma eluplaani kooliajast.

Idee oma esimesest vrapikohvikust sai Liisi aga … unenäos.

“Rääkisin unenäost isale nii veenvalt, et peagi avasime koos perega esimese kohviku Raudalus. Seal tuli klientidele üksjagu seletada, mis asi see vrapp üldse on. Peagi koliti Wrap’n’Roll kesklinna Rävala puiesteele ning nüüd on kohvikud meil ka Balti jaamas ja Ülemistes.” Kuidas sellises vanuses nii kiiresti nii edukaks saada? Loe edasi ja saad teada!