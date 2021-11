Oma Maitse NOVEMBRINUMBRIS: Jaagup Kreemi söögiseiklused, mida teha toidufoobiaga, soojad salatid ja eriti hõrgud koogid-pirukad mitmel moel

Beebieast välja saades, kui näputoit juba saadaval, muutuvad püreed eriti kahtlaseks ja tundub, et see tundmus ei teki sugugi mitte tüdimusest. Ühtlases massis lihtsalt pole koostisosad tuvastatavad. Laste puhul me peame nähtust mööduvaks ja enamasti nii ongi. Kuid täiskasvanunagi meeldivad meile toiduained rohkem näiteks sellistes pakendites, mis paistavad läbi, nii et me vaadates saame koostisosad kohe ära tunda. Suured lihatootjad kinnitavad, et kõige paremat müügiedu tagavad ikkagi just ­kodused maitsed. Liiga eksootiline on küll hea, aga ei kõneta masse – nagu öeldakse.