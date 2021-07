Selleks, et kohvi ergutav efekt kõige paremini kätte saada, ei tohiks sa seda juua esimese asjana hommikul!

Stressihormoon kortisool on üks üsna tüütu tegelane - hoiab ärevust üleval ning pidev ärevus ja stress tekitavad tülikat kõhurasva. Loe siit: Igatsed saledat pihta? Siis pead teadma, miks rasv just kõhule koguneb ja kuidas inetust kõhupekist vabaneda Aga kortisool ei ole ainult halb - hommikul ärgates tõuseb selle tase koos adrenaliiniga, annab meile energiat ja aitab keskenduda. Nii et hommikust kortisoolilaengut tegelikult ei olegi mõtet kofeiiniga rikastada, loodus on juba hoolitsenud ise selle eest, et me ärgates ärksad oleksime. Küll aga on väga mõistlik oma energiataset buustida siis, kui kortisoolitase langema hakkab. Nii ei saa keha mitte ühte teravat ja võimsat energialaengut, mis kaob sama kiiresti kui tekib, vaid jaotab energiavarud päeva peale kenasti rahulikult ära ehk oled terve päeva mõnusalt särtsakas ja ergas, mitte ei vaju umbes kella 11 paiku täielikku letargiasse.