Põnev või täitsa napakas? Uus hittretsept, mis kulutulena levib, õpetab kartuliputru tegema kartulikrõpsudest

TiktToki toidublogija Matthew In The Kitchen võib rahule jääda — tema uuenduslikku kartulipudruretsepti on vaadatud ja jagatud juba miljoneid kordi ja hoolimata sellest, et tegu on üsna ebatratditsioonilise retseptiga, paistab see inimestele hästi meeldivat. Proovi sinagi, kas kartulikrõpsudest päriselt ka hea pudru saab!