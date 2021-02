Kui puhas on Eesti allikavesi?

Looduslik mineraalvesi peab olema pakendatud veevõtukoha lähedal sellisel kujul, nagu on tulnud maapõuest. Lubatud on vaid mehaaniline filtreerimine ja lisada võib üksnes süsinikdioksiidi. Eestis ei ole ühtki mineraalvett nn loodusliku mulliga, kõigile lisatakse CO 2 . Mujal maailmas siiski on ka looduslikult karboniseeritud mineraalveed olemas. Kui neid poes müüakse, on pudelil märge „looduslikult karboniseeritud“.

Eestis võib turustada kõiki mineraalvesi, mis on Euroopa Liidus mõne liikmesriigi poolt tunnustatud. Mineraalveelt EI TOHI mikrobioloogilist osa ära võtta, vaid kõik peab alles jääma nii, nagu looduslikus olekus maa alt tuleb. 2019. aasta lõpus oli Eestis üheksa tunnustatud mineraalveekaevu. Mineraalvesi on seega palju enam kontrollitav ja kontrollitud kui allikavesi.

Allikavesi on põhimõtteliselt kogu maapõuest tulev vesi, kuid tavaliselt peetakse selle nimetuse all silmas põhjavee loodusliku väljavoolu kohast maapinnale tulevat vett. Joogivee määruse järgi on joogivee pH-tase 6,5–9,5. Allikavesi peaks ideaalis seal vahepeal olema, kuid nii mõneski analüüsis on tulemus madalam ehk happelisem tulnud. Kui sõna “allikavesi” või inglise keeles spring water on pudeli peal kirjas, siis on vesi otse maapõuest puhtana tulnud ja kohe sealsamas pudelisse pandud.

Joogivesi võib olla tööstuslikult töödeldud: kasutatakse filtreid, UV-seadmeid jms. Eestis on kraanivesi joogi-vesi. Eesti erineb suuremast osast Euroopa riikidest selle poolest, et rohkem kui pool elanikkonnast tarbib põhjavett. Seda joogiveena üldiselt ei desinfitseerita.

Pinnavesi on Euroopas joogiveena väga levinud. Eestis on vaid kaks linna, Narva ja Tallinn, kus joogiks kasutatakse pinnavett: Narvas võetakse vett Narva jõest, Tallinnas Ülemiste järvest. Oma looduslikul kujul need -ei ole steriilsed, avatud vee-kogudes on ikkagi elu sees – aastaringselt. Et seda vett teha joodavaks, toimub põhjalik vee-puhastus. Lõppstaadiumis lisatakse natuke kloori, et vesi püsiks puhas ka torustikus – et seal ei hakkaks midagi kasvama.

Lauavesi on mujal maailmas väga levinud, kuid mitte Eestis. Eestis puuduvad sellele isegi nõuded. Lauavesi on joogivesi, millele võib olla lisatud tardainet või maitseparandajat.