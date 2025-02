Uhke nimekiri! Regionaal- ja põllumajandusministeerium andis teenetemärgid valdkonna silmapaistvatele eestvedajatele

„Toidutootmisel ja regionaalarengul on ühiskonnas täita väga oluline roll. Meie julgeolek ja vabadus algavad sellest, et meil on elu igas Eesti piirkonnas ning toit on meie kõigi laual. Aina tormilisemas rahvusvahelises keskkonnas on meie ühiskonna hakkamasaamise toetamiseks selle kahe eesmärgi saavutamine ja hoidmine väga oluline,“ lausus kantsler Marko Gorban.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, valitsemisala valitsusasutuses, hallatavas riigiasutuses või ministeeriumi valitsemisala valdkonnas.

Teenetemärkide kavalerid 2025

Kuldne teenetemärk

Mati Roasto, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise professor

Mati võitis 2024. aastal üleriigilisel õpetaja konkursil aasta õppejõu tiitli, sest ta on kolme viimase aasta jooksul silmapaistval moel toetanud üliõpilaste arengut.

Tema detailsus õppeprotsesside korraldamisel, tema töösse pühendumus, tema abivalmidus nii tudengite juhendamisel kui ka kolleegide nõustamisel – need on hindamatud väärtused.

Ta on olnud väljapaistev nii õppejõuna kui ka lahenduste otsijana. Oma isiklikul initsiatiivil on ta pööranud väga palju tähelepanu toidujulgeolekule, toidu puhtusele ja rahvatervisele, koostades neil teemadel rohkelt eestikeelseid teabematerjale ja parandades oluliselt tervishoius ning toiduainetööstuses töötajate, aga ka toidukäitlejate ja ametnike teadmisi ja pädevust. Lisaks sellele on ta suunanud väga palju oma nii töö- kui ka vaba aega ka üldsuse harimisele.