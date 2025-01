Euroopa Liit keelas bisfenool A kasutamise toiduga kokkupuutuvates materjalides

Kasutamise käigus eraldub paratamatult toiduga kokkupuutuvatest materjalidest toitu väikeses koguses materjali koostisosi. Kuna põhjalikud ohutusuuringud näitavad, et BPA on organismi sattudes potentsiaalselt ohtlik ka väikestes kogustes, otsustati see ja teised sarnased bisfenoolid keelata.