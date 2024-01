SUUR TEEMA | Miks köögis kasutatav plast on endiselt valdavalt naftapõhine?

„Plastita me tänapäeval hakkama ei saa,“ ütleb TalTechi materjaliteadlane Andres Krumme ja õpetab mõnd tarkust, mida köögis plastnõusid kasutades võiks teada. Ometi on plast läänemaailmas eksisteerinud vaid viimased 70–80 aastat. See-eest on plasti „elukaar“ olnud jõuline kui mõnel mütoloogilisel hüdral. Kui praegu elab maakeral üle kaheksa miljardi elaniku, siis plasti on igaühe kohta toodetud tugevalt üle tonni ja kasv jätkub hoogsalt – teisi­sõnu arvatakse, et erinevaid plastiliike on praeguseks toodetud juba üle 9–10 miljardi tonni.