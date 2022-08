Plastmassist toidukarbid – asendamatud abilised hoiustamisel. Mida sa peaksid neid kasutades teadma?

See on siililegi selge, et kõik toiduga kokkupuutuvad materjalid peavad olema ohutud. Need ei tohi ohustada inimese tervist, põhjustada toidu koostises muutusi ega halvendada toidu organoleptilisi ehk meeltega tajutavaid omadusi. Toiduga kokkupuutuvaid materjale (TKM) on mitmeid: plast, kumm, metall, paber, keraamika jm.