Helen Vihtoli pärmitaina salanipid: kuidas teha selliseid kaneelisaiu, mida kiidab ka Rootsi kuninganna

„Tegelikult ei ole pärmitainal mitte mingit salanippi, see tuleb alati välja, kui sa seda õigesti teed,“ muigab Helen. „Ükskõik, millise gluteeni sisaldava taina puhul oleneb palju niiskuse protsendist ja õigest segamisest. Segamine on kõige tähtsam! Tainast tuleb senikaua segada, kuni see on õige, siin ei saa aega öelda. Gluteen tekib ikka siis, kui ta tekib. Enamasti mina segan tainast Kitchen Aidi mikseris 17, mõnikord 20 minutit. Käsitsi ma pärmitainast ei tee, läheb natuke pikaks. Tainas peab olema ikka hästi sile ja väga elastne gluteenipall.“