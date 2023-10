KUULA | Kuidas teha kodus pagarikoja väärilist croissanti? Saiaküpsetamise saladusi jagab Karjase saia looja Kenneth Karjane

Kenneth tunnistab saates, et oma pagarikojaga alustamine ei olnud kõige lihtsam. „Päris pikalt ma mõtlesin, et kõik mis ma teen, on kehv ja võiks olla palju parem. Teised võisid küll öelda, et väga hea on, aga ma ise teadsin, et seal on alati võimalik mingi samm üles. Nüüd olen jällegi natuke maha rahunenud ja usaldan ennast rohkem,“ kirjeldab mees alguse võlusid-valusid ning tunnistab seejärel nii ägedalt, et kõik need õppetunnid on olnud seda väärt: „Ma olen hetkel oma elus nii õnnelik lihtsalt.“