Kuidas paremini süüa teha? Oma Maitse toiduvalmistamise nipid, mis lugejaid sel aastal kõige rohkem üllatasid

Õpime kartuleid keetma

Selgub, et kartuleid polegi niisama lihtne keeta! Seda saime teada „MasterChef Eesti“ episoodist, kus Margus Kiivri kartulid keesid suure hooga ja Orm juhtis tähelepanu, et kui kartuleid keeta hästi intensiivselt ja suurel kuumusel, keevad vaht ja tärklis keeduvette, mis muutub liimiks. „Kartul tahab saada sellist mõnusat leebet podinat, et ei läheks tärkliseleemeks,“ ütles Orm. Oma Maitsele kirjutas imestunud lugeja: vanaemad on ju alati õpetanud, et kartuleid tuleb keeta justnimelt kiiresti ja suurel kuumusel, et need vesiseks ei muutuks. Kuidas siis õige on? Vaata siit: Kuidas õigesti kartuleid keeta? Üllataval kombel eksitakse tihti ühe väga olulise reegli vastu