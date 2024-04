KUULA | Miks restoranid Eestis vastu ei pea? Toitlustusmaailma pop-up kuninganna Tiina Kõresoo aus sissevaade keerulisse ärisse

- Erinevatest lõbusatest olukordadest, mis restoraniäris juhtunud on

-Tiina Kõresoo kolm soovitust mida teha, mida mitte teha ja mida kõrva taha panna, kui soovid restoraniärisse siseneda. „Minu esimene soovitus oli, et mõtle hoolega, kas sa ikka tahad seda restorani teha.“

-„Mul oli väga palju vaidlusi lähedaste inimestega, kes üritasid mind ära veenda, et ma keeran oma elu nässu.“

-Millised on tänased restoranitrendid?

-Millises situatsioonis on restoraniärid hetke majandusolukorras ja mis kohendusi on restoraniomanikud teinud?

-„Restoraniäris tuleb alati mõelda kaks sammu ettepoole. See, et praegu on hästi, sinna ei saa puhkama jääda.“