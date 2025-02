Huvitav teada: miks rõõsk koor vahtu läheb? Milliseid vigu vahustamisel kindlasti vältida?

Vahtulöömise eesmärk on viia koore sisse õhku, mille „püüavad kinni“ rasvamolekulid. Lisaks rasvale aitavad tekkinud õhumulle stabiliseerida ka piimavalk kaseiin ja vadakuvalgud. Mida rohkem vahustada, seda rohkem õhku lisame ning kreem muutub veelgi kohevamaks. Aga nagu igaüks teab, siis kuskil on alati piir – ülevahustamise puhul oleme rakendanud liiga pikka aega füüsilist jõudu ning meid seni õhu kinnipüüdmisel abistanud rasv hakkab lõpuks moodustama suuremaid rasvatükke. Seetõttu hakkab eralduma ka pett ehk põhimõtteliselt hakkame tegema võid. Ja ärge unustage, et hea vahukoore saamiseks tasub võtta külmad töövahendid – nii vahustaja kui ka kauss. Külm temperatuur aitab rasval tahkestuda ning seeläbi veelgi paremini õhku kinni püüda ja seda ka säilitada – tulemuseks on siidisem ja ka stabiilsem vahukoor. Aga külmem koor nõuab muidugi rohkem tööd vahustamiseks. Eks hea asi nõuab ikka natuke rohkem vaeva – nii ka isetehtud vahukoor!